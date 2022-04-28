الرياضة

الريان يتغلب على الهلال ويرافقه لثمن نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
أوقف فريق الريان القطري سلسلة ألا هزيمة لفريق الهلال من قدوم مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وتغلب عليه 2-0 يوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل لاعب الهلال جانغ هيون-سوو (بالخطأ في مرمى فريقه د 5) ويوهان بولي (43) هدفي الفوز لصالح الريان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الاستقلال الطاجيكي على الشارقة الإماراتي 2-0 على ستاد الملك فهد الدولي.

وبتلك النتيجة، تصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال. حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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