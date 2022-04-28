الريان يتغلب على الهلال ويرافقه لثمن نهائي أبطال آسيا

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
أوقف فريق الريان القطري سلسلة ألا هزيمة لفريق الهلال من قدوم مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وتغلب عليه 2-0 يوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل لاعب الهلال جانغ هيون-سوو (بالخطأ في مرمى فريقه د 5) ويوهان بولي (43) هدفي الفوز لصالح الريان.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الاستقلال الطاجيكي على الشارقة الإماراتي 2-0 على ستاد الملك فهد الدولي.
وبتلك النتيجة، تصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال. حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.