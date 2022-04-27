مومباي سيتي وصيفا للثانية بعد تغلبه على القوة الجوية العراقي

متابعة- محمود العوضي
أنهى فريق مومباي سيتي الهندي منافسات دور المجموعات بصورة مرضية للغايةـ بعدما نال وصافةالمجموعة الثانية خلف الشباب المتصدر والمتأهل لدور الـ 16 من البطولة.
وذلك بعدما تغلب مومباي سيتي على القوة الجوية العراقي 1-0 يوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل دييغو ماوريسيو هدف الفوز الثمين لصالح نادي مومباي سيتي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الشباب السعودي على الجزيرة الإماراتي 2-0 على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
وتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لمومباي سيتي والقوة الجوية و4 للجزيرة، حيث فاز الشباب بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16.