مومباي سيتي وصيفا للثانية بعد تغلبه على القوة الجوية العراقي

متابعة- محمود العوضي أنهى فريق مومباي سيتي الهندي منافسات دور المجموعات بصورة مرضية للغايةـ بعدما نال وصافةالمجموعة الثانية خلف الشباب المتصدر والمتأهل لدور الـ 16 من البطولة. وذلك بعدما تغلب مومباي سيتي على القوة الجوية العراقي 1-0 يوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.