الرياضة

شباب الأهلي يتعادل مع فولاد ويرافقه لثمن نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1443 هـ      27 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تربع نادي فولاد خوزستان على الصدارة بعد تعادله مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1 يوم الثلاثاء على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

تقدم فولاد عبر هدف لوسيانو شيمبا من ضربة جزاء في الدقيقة 72، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق يحيى الغساني (82).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء فوز آهال التركماني على الغرافة القطري 4-2 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتصدر فولاد خوزستان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي، و5 للغرافة و4 لآهال، حيث  تصدرفولاد خوزستان المجموعة وتأهل إلى دور الـ16 ورافقه شباب الأهلي بعد توقف الفريق الثاني في المجموعتين الثانية والرابعة  عند 7 نقاط.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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