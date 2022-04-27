شباب الأهلي يتعادل مع فولاد ويرافقه لثمن نهائي أبطال آسيا

تقدم فولاد عبر هدف لوسيانو شيمبا من ضربة جزاء في الدقيقة 72، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق يحيى الغساني (82).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء فوز آهال التركماني على الغرافة القطري 4-2 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتصدر فولاد خوزستان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي، و5 للغرافة و4 لآهال، حيث تصدرفولاد خوزستان المجموعة وتأهل إلى دور الـ16 ورافقه شباب الأهلي بعد توقف الفريق الثاني في المجموعتين الثانية والرابعة عند 7 نقاط.