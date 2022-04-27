زيادة المسطحات الخضراء بحاضرة الدمام

الدمام – البلاد

أنهت أمانة المنطقة الشرقية زراعة 12,050 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، و 1,162 شجرة من الأشجار المتنوعة، وأكثر من 900 ألف من الزهور الموسمية، بحدائق وميادين وشوارع حاضرة الدمام خلال الـ60 يوم الماضية، ضمن أعمالها وجهودها لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، والمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء.

وأوضحت الأمانة أنها زرعت أكثر من 8 مواقع من مداخل عدد من الأحياء الرئيسة والطرق والشوارع الفرعية وتطوير عدد من الحدائق والمماشي، تضمنت زراعة 2200 متر مربع من المساحة الخضراء بحديقة “الفرسان” بحي الفرسان، وزراعة 29 شجرة ، كما تم استكمال وتطوير حديقة “حي هجر” بزراعة ما مساحته 1500 متر مربع و26 شجرة مزروعة، بجانب زراعة ممشى الفيصلية بأشجار “اللبخ” وأشجار “الطلح ملحي” بطول 2200م2 في حي “الفيصلية”، إضافة لزراعة 640 شجرة من الأشجار المزروعة.

وأضافت أنه تم تشجير عدد من الشوارع في مداخل الأحياء، بعدد من الأشجار المتنوعة في كل من شارع “أوس الخزرجي” في حي “العزيزية” بطول 700 متر مربع، حيث تم زراعة 36 شجرة أشجار فيكس “لسان العصفور” وزارعة 177 شجرة في شارع “عبد الرحمن بن عقيل” بحي “طيبة”، بعدد من الأشجار المزروعة المتنوعة أبرزها زراعة أشجار “اللبخ” وعلى امتداد 2400 متر مربع، إضافة إلى 144 شجرة مزروعة على امتداد طريق “عبد الرحمن بن عوف” بطول 1500متر طولي، في حي “طيبة”، وزراعة أشجار “النيم”، وزراعة أشجار “الفيكس لسان العصفور” على امتداد طريق الملك عبد العزيز بطول 1550مترًا طوليًا في حي “الخضرية” و 110 من الأشجار المزروعة.