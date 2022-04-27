التعاون يخسر من باختاكور ويوع أبطال آسيا

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز التعاون على الدحيل 2-1 وسيباهان على باختاكور 3-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الدحيل على سيباهان 1-0 وباختاكور على التعاون، وشهدت الجولة الثالثة فوز التعاون على سيباهان 3-0 والدحيل على باختاكور 3-2، وشهدت الجولة الرابعة فوز الدحيل على باختاكور 3-0 وتعادل سيباهان مع التعاون 1-1، وشهدت الجولة الخامسة فوز الدحيل على التعاون 4-3 وسيباهان على باختاكور 2-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.