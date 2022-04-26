ساب يحقق صافي دخل قدره 1,004 مليون ريال سعودي

الرياض – البلاد

أعلنت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى سليمان العليان، أن أداء البنك في الربع الأول من عام 2022م استمر في البناء على إنجازات عام 2021م. وحقق البنك صافي دخل بلغ 1,004 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، مقارنة بصافي دخل قدره 970 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 4٪. كما أشارات إلى أن إجمالي دخل العمليات بلغ 2,112 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م، بزيادة قدرها 4٪ عن نفس الفترة من عام 2021. في حين، بلغ صافي دخل الأتعاب والعمولات 339 مليون ريال سعودي مقابل 300 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 13 ٪. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أرباح صرف العملات 179 مليون ريال سعودي، مقابل 130 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 37٪. وتشير توقعات السوق لمعدلات الفائدة العالمية إلى مستويات أقرب إلى ما هو طبيعي، الأمر الذي سيعود بالنفع على تحقيق الإيرادات المستقبلية لساب.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك أن حقوق المساهمين بلغت 54 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 52 مليار ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 3٪. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأصول 283 مليار ريال سعودي، مقابل 272 مليار ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 4٪. بلغت محفظة القروض والسلف للبنك 176 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م. وبلغت ودائع العملاء 194 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 6٪.

وبهذه النتائج، حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بنسبة 1.5٪، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة 9.7٪، وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.49 ريال سعودي.

كما أشارت السيدة / لبنى إلى أن البنك يواصل خطته الاستراتيجية، مع استمرار النمو بثبات على المسار الصحيح والأداء القوي في جميع الشركات خلال الربع الأول. كما يبدو أداء الشركات إيجابياً واستمرت بتنمية أصولها بشكل متزايد وبوتيرة ثابتة، أكثر من تعويض المدفوعات وأدت إلى نمو 4٪. شملت مشاركة ساب في بعض برامج التحول في المملكة دعمه المستمر لمشروع تطوير البحر الأحمر من خلال العمل بصفته المنظم الرئيسي لصفقة تمويل المشروع بقيمة 5 مليار ريال سعودي لإنشاء وإدارة البنية التحتية للمرافق العامة، وكذلك تمويل إنشاء ” الأفنيوز الرياض”، أحد أكبر مشاريع التسوق والسياحة والترفيه في المنطقة. وفي مجال أعمال الأفراد في ساب، أدت الاستثمارات التي تم إجراؤها في تطوير مجموعة كاملة من منتجات وميزات التمويل العقاري من صندوق التنمية العقارية في نهاية العام الماضي إلى تحسن ملحوظ في عمليات الإقراض في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2021م؛ حيث بلغ النمو الإجمالي لقروض الأفراد للربع 7٪.

وتظهر مشاركة ساب في هذه المجالات تركيزه وقيادته في العديد من البرامج التحويلية الرئيسية لرؤية 2030. في وقت سابق من شهر أبريل من هذا العام حصل البنك على جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2022 من مجلة جلوبال فاينانس، وهي جائزة تستند إلى مجموعة واسعة من المعايير بما في ذلك الربحية والنطاق الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال وابتكار المنتجات. وأشارت السيدة لبنى، إلى أن ساب يسره، وكما هو معتاد، أن يحصل على تقدير خارجي لتطوراته وابتكاراته، فضلا عن تقديمه كمجموعة ذات نتائج مالية قوية.

وشكرت السيدة العليان عملاء ساب على ثقتهم في ساب وموظفيه وإدارته العليا وأعضاء مجلس إدارته على عملهم الدؤوب وتفانيهم في الوفاء بالوعود والالتزامات الصعبة التي وضعها البنك. وأخيرا، أعربت عن امتنان ساب للبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى على رؤيتهم وتوجيهاتهم ودعمهم.