” المسافر ” تكشف عن أبرز وجهات المسافرين السعوديين لشهر رمضان 2022

المملكة العربية السعودية، 25 أبريل 2022: أصدرت “المسافر”، شركة السفر متعددة القنوات الرائدة في المملكة العربية السعودية والعلامة التجارية لوحدة أعمال السفر في مجموعة “سيرا”، آراء وبيانات رئيسة حول الوجهات المفضلة للمسافرين السعوديين لموسم عطلة عيد الفطر. وأجرت “المسافر” دراسة موسعة حول عمليات البحث والحجوزات التي أجراها العملاء خلال شهر رمضان المبارك، وقارنتها بالفترة نفسها من عام 2019 قبل تفشي الجائحة، واكتشفت بنتيجة ذلك وجود مؤشرات صحية على انتعاش قطاع السفر، إذ يميل المسافرون السعوديون إلى مغادرة المملكة لاستكشاف وجهات جديدة مع تخفيف ورفع القيود المفروضة على حركة السفر إقليمياً وعالمياً.

فيما يخص وجهات السفر خلال شهر رمضان المبارك، حلت مكة المكرمة في صدارة وجهات السفر الداخلية في المملكة مع استئثارها بنسبة تفوق 50٪ من إجمالي الحجوزات، مما يدل على أن السياحة الدينية تواصل تعافيها بشكل جيد من الجائحة. كما شجع تخفيف القيود الحكومية على العمرة في زيادة الزيارات إلى مكة المكرمة.

ولا زالت العطلات المحلية داخل المدن تحظى باهتمام ملحوظ مع تزايد حجوزات الفنادق في الرياض وجدة والدمام بشكل تدريجي، وهي الوجهات المفضلة للسفر داخل المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لمنصة “شاليهات+” التي أطلقناها مؤخراً، فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدل الحجوزات مع تنامي عدد الباحثين عن أماكن إقامة بديلة.

ومع رفع معظم قيود السفر خلال عام 2022، يميل المزيد من المسافرين السعوديين إلى السفر خارج المملكة خلال عطلة العيد حسبما كشفت عنه عمليات بحث وسلوكيات المتصفحين التي رصدتها دراسة “المسافر”. وتضمنت قائمة الوجهات المفضلة خلال العيد كلاً من دبي ولندن وشرم الشيخ والقاهرة، مع تسجيل زيادة كبيرة في حجوزات السفر إلى القاهرة تحديداً بنسبة 77٪، ومن الوجهات الجديدة التي استقطبت المسافرين السعوديين لقضاء عطلة العيد في عام 2022 ميلانو وروما وباريس وأمستردام، وشهدت الوجهتان الأخيرتان تحديداً زيادة في حجوزات الفنادق بنسبة 58٪ و40٪ على التوالي بالإضافة إلى تسجيل زيادة بنسبة 26٪ في حجوزات الطيران إلى أمستردام. ومن بين الوجهات الاستوائية، جاءت ماليزيا وتايلاند والمالديف وموريشيوس في صدارة الوجهات المفضلة للمسافرين السعوديين، مع تسجيل العدد الأكبر من الحجوزات إلى ماليه (زيادة بنسبة 196٪ على أساس سنوي). بعد إزالة القيود المفروضة على تايلاند، برزت فوكيت وبانكوك كوجهة أخرى مفضلة بين المسافرين السعوديين.

كما بدأ المواطنون السعوديون بالتخطيط لقضاء عطلاتهم الصيفية في وجهات مثل القاهرة ودبي وباريس ولندن وكان وموناكو وميكونوس، الأمر الذي يبشر بأداء قوي لحركة السفر هذا الصيف. كما شهدت قطر وبانكوك ارتفاعاً في الحجوزات بعد إعادة فتح حدودهما وتخفيف قيود السفر إليهما.

وكشفت إحدى النتائج الرئيسة الأخرى انخفاض المعدل الوسطي لمدة إجراء الحجوزات من 25 يوماً في عام 2019 إلى 17 يوماً في عام 2022، ويشير ذلك إلى انخفاض المدة التي بات يستغرقها المسافرون في التخطيط لأسفارهم؛ إذ يسارعون الآن إلى اتخاذ القرار والتخطيط والحجز والسفر عقب لوائح الحجر الصحي وقيود السفر المطولة التي سادت القطاع خلال العام المنصرم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السفر في مجموعة “سيرا”: “منذ بدء تفشي الجائحة قبل عامين، كان شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2022 الأفضل أداء على صعيد حجوزات السفر بعد التخفيف النسبي لقيود السفر. وقد ساهمت هذه الأخبار الإيجابية في زيادة إقبال المستهلكين على الحجز، مما يشير إلى تعافي الطلب الذي نتوقع أن يستمر في الارتفاع طوال فترة الصيف.