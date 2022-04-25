الرياضة مدرب التعاون: وضعنا أنفسنا في موقف صعب

بريدة- خالد الحامد

أكد مدرب التعاون، السيد بروم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باختاكور، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز فقط. وقال: وضعنا أنفسنا في موقف صعب خصوصا مع تقارب النقاط. من جانبه، قال اللاعب حسن العمري: التعاون يلعب كرة هجومية، ومن الطبيعي أن نسجل الأهداف، لكن في المباريات الأخيرة كنا نستقبل أهدافا كثيرة، وهذا لا يتحمله الدفاع فقط بل المنظومة كاملة. وعن مركزه الجديد قال: تعودت أن ألعب في الوسط الأيسر لكن مع قدوم بروم رأى أن ألعب في الوسط الأيمن، وأنا أشكره على الثقة التي منحها لي، ولو عدنا للمباراة الماضية أرى أنها أفضل مباراة لي منذ قدومي للتعاون.