روديغير يجري الفحص الطبي مع ريال مدريد

قالت وسائل إعلام صادرة الاثنين 25 أبريل إن المدافع الألماني أنطونيو روديغير أجرى الفحص الطبي مع فريق ريال مدريد الإسباني تمهيدًا للانضمام إليه.

ينشط روديغير (29 عامًا) مع فريق تشيلسي الإنجليزي وسيغادره في نهاية الموسم الحالي 2021-2022 بالمجّان لعدم قدرة النادي على تجديد عقده.

وبات من المعلوم أن روديغير لن يجدد عقده مع تشيلسي بسبب العقوبات المفروضة على النادي من الحكومة البريطانية، إزاء ارتباط مالكه رومان أبراموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أقرت السلطات في بريطانيا حزمة عقوبات ضد تشيلسي أهمها منعه من تجديد عقود لاعبيه أو أبرام صفقات جديدة.

وذكرت شبكة “Goal” أن عقد روديغير مع ريال مدريد سيمتد إلى 4 مواسم مقبلة على الأقل، وبراتب أسبوعي يفوق مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، أكد في تصريحاته أن النادي فقد كل محاولاته للإبقاء على روديغير وتأكد رحيله رسميًا بنهاية الموسم.