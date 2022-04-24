الرياضة

ريال بيتيس بطلًا لكأس ملك إسبانيا

محمد ابو الوفاaccess_time23 / رمضان / 1443 هـ      24 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال بيتيس بطلًا لكأس ملك إسبانيا

حسم ريال بيتيس لقب كأس ملك إسبانيا بفوزه سهرة السبت  23 أبريل أمام فالنسيا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

أقيمت المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا 2022 في الملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية، وأمام 53 ألف مشجع بصافرة الحكم المحلي أليخاندرو هيرنانديز.

 

وأضاف ريال بيتيس اللقب الثالث له تاريخيًا في مسابقة كأس ملك إسبانيا والأول منذ عام 2005 عندما هزم أوساسونا في المباراة النهائية.

 

فيما انقاد فالنسيا إلى الهزيمة العاشرة في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتوج باللقب 8 مرات فقط آخرها عام 2019 على حساب برشلونة.

 

افتتح ريال بيتيس التسجيل عبر بورخا إغلاسيس بالدقيقة 11 وعادل هوغو دورو النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 30، وانتهت المباراة 1-1.

 

وأصبح مدرب ريال بيتيس، مانويل بليغربيني البالغ 68 عامًا، أول مدرب تشيلي الجنسية في التاريخ يحقق مسابقة كأس ملك إسبانيا.

 

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