الهلال يرفض الخسارة أمام الشارقة ويتأهل متصدرا

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
رفض فريق الهلال الخسارة، ونجح في الخروج بتعادل مثير أمام الشارقة الإماراتي بنتيجة 2-2، يوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل عثمان كمارا (5) وماجد راشد (45+1) هدفي الشارقة، في حين أحرز متعب المفرج (78) وسالم الدوسري (90+6 من ركلة جزاء) هدفي الهلال.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً فوز الريان القطري على الاستقلال الطاجيكي 1-0 على نفس الملعب.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، مقابل 10 نقاط للريان، و5 للشارقة، في حين بقي رصيد الاستقلال خالياً من النقاط، حيث ضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي الهلال مع الريان، والاستقلال مع الشارقة.
وكانت الجولة الأولىقد شهدت فوز الهلال على الشارقة 2-1، والريان على الاستقلال 3-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على الريان 3-0 والشارقة على الاستقلال 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على الاستقلال 1-0 وتعادل الشارقة مع الريان 1-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز الهلال على الاستقلال 3-0 والريان على الشارقة 3-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.