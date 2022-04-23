مانشستر سيتي يدك واتفورد بالخمسة وسوبر هاتريك لخيسوس

سجل البرازيلي غابريل خيسوس “سوبر هاتريك” وقاد مانشستر سيتي لهزيمة واتفورد 5-1 السبت 23 أبريل في الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

احتضن ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي المباراة، وأدارها تحكيميًا الحكم الإنجليزي كيفين فريند، في حضور جماهيري بلغ قرابة 53 ألف مشجّع.

وعزز مانشستر سيتي -حامل اللقب- صدارته للائحة البريميرليغ بواقع 80 نقطة، متقدمًا على ليفربول الوصيف (76) قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

رباعية غابريل خيسوس جاءت في الدقائق 4 و23 و49 و53، فيما سجل الإسباني رودري للسيتي (د34) وأحرز هدف واتفورد الوحيد حسن كامارا (28).

وأصبح غابريل خيسوس ثالث لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل رباعية في الدوري الإنجليزي، بعد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبوسني إدين دزيكو.

كما بات خيسوس أول لاعب في البريميرليغ يسجل رباعية في مباراة واحدة على الإطلاق، منذ الكوري الجنوبي هيونغ سون مين، لاعب توتنهام عام 2020.