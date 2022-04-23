الشباب يسحق مومباي الهندي بنصف درزن.. ويتأهل

متابعة- محمود العوضي
حقق فريق الشباب فوزا غكبيرا على نظيره فريق مومباي سيتي، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
تقدم هاتان باهبري بالهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 19، قبل أن يسجل لاعب مومباي سيتي مرتضى فال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37. وسجل اللاعب عبدالله الجوعي الهدف الثالث لفريق الشباب في الدقيقة 52.
وعاد هاتان باهبري ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثلاثة بتسجيل الهدفين الرابع والخامس للشباب في الدقيقتين 65 و67، قبل أن يختتم كارلوس جونيور الأهداف في الدقيقة 81.
وبتلك النتيجة، تأهل فريق الشباب إلى الدور المقبل رسميا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بعيدا عن أقرب ملاحقيه القوة الجوية صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.