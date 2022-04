صلاح عن التجديد: الأمر لا يتعلق بالمال!

أوضح المصري محمد صلاح في مقابلة خاصة مع مجلة “Four Four Two” إن تأخر تجديد عقده مع ليفربول لا يتعلق بالمال، مشيرًا إلى نيته للبقاء مع النادي.

ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2023 ومع ذلك لم يتوصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى اتفاق مع إدارة ناديه بشأن التجديد.

تأزمت مفاوضات تجديد عقد صلاح في الفترة الأخيرة بعد مطالبات وكيل أعماله، رامي عباس، المبالغ فيها من حيث الراتب الأسبوعي والبنود المالية والمكافآت.

ويطلب عباس راتبًا أسبوعيًا يفوق مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، كأكبر أجر في تاريخ الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مدة عقد طويلة الأمد لا تقل عن 4 سنوات.

فيما تنتاب إدارة النادي الإنجليزي شكوكًا حول إمكانية صلاح تقديم نفس المستويات المميزة طيلة فترة التعاقد الجديدة، خاصة أن اللاعب على مشارف الثلاثين.

وقال صلاح: “الجماهير تعرف ما أريد (للتجديد) الأمر لا يتعلق بالمال ولا يمكنني إخباركم بالتحديد، بقى لدي عام واحد في عقدي وسأنهيه بأفضل شكل”.

سجل صلاح 22 هدفًا وقدّم 12 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2021-2022 رفقة ليفربول.

