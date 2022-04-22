الرياضة ذهبيو الأهلي يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية

جدة- البلاد

كشفت مصادر وفقًا لبرنامج “شوت” المقدم على قنوات “SSC TV”عن وجود طلب داخل النادي الأهلي، بعقد جمعية عمومية غير عادية، وأن عددا من الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية؛ بسبب وجود مخالفات من قبل الإدارة الحالية للائحة الأساسية للأندية الرياضية. وأضافت المصادر أن من المنتظر رفع إدارة الأهلي الطلب إلى فرع وزارة الرياضة بجدة بعد دراسته وذلك لعقد الجمعية العمومية غير العادية.