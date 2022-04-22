الرياضة اتحاد الكرة يُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن شكوى النصر ضد الاتحاد

جدة- البلاد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بيانا توضيحيًا بشأن شكوى إدارة نادي النصر، التي كانت قد تقدمت بها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه. وأوضح اتحاد الكرة في بيانه: “لعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى فيفا تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بالاستفسار من الجهة المختصة لدى فيفا فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة”. وتابع: “وأفاد فيفا في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات البعد الدولي التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي، حتى وإن كان مسجلا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي يختص فيفا بالنظر فيها”. وأشار فيفا في رده إلى أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهة القضائية لديهم والتي تنظر حاليا في نزاع مشابه وأن هذه الحالة يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع. وعليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة.