” زمزم.كوم” وجمعية البرّ السعودية يبرمان مذكرة تفاهم

أعلن زمزم.كوم، منصة السفر الإلكترونية المعنية بتيسير الحجز للعمرة في المنطقة، عن إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية البرّ في مكة المكرمة، بهدف المساعدة في تطوير وحدة تقنية المعلومات بالجمعية. وقد وقعّ مذكرة التفاهم عن زمزم.كوم الرئيس التنفيذي عمر سراج أكبر، وعن جمعية البرّ بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الإدارة هشام عبدالرحمن شلي.

وحرصت زمزم.كوم على التعاون مع أول جمعية خيرية في مكة المكرمة في تطوير البنية التحتية بهدف تبسيط العمليات والإجراءات في الجمعية، وذلك ضمن التزام منصة السفر الإلكترونية برؤية المملكة 2030 في تقديم الدعم للمجتمع ، وفي إطار مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ومن المقرّر، بموجب مذكرة التفاهم هذه، تخصيص مبلغ مالي عن كلّ عملية حجز تتمّ عبر منصة زمزم.كوم على مدار عام، للتبرع به إلى جمعية البرّ، دعمًا لبرامجها الموجّهة لخدمة المجتمع مثل رعاية الأيتام، وتقديم المساعدات المالية للمحتاجين، وتطوير برامج التعليم وتقديم خدمات صحية مثل غسل الكلى.

وبهذه المناسبة، أعرب عمر سراج أكبر الرئيس التنفيذي لموقع زمزم.كوم، عن فخره بمشاركة جمعية البرّ في مبادراتها الخيرية، قائلًا إن هذه الخطوة تأتي استلهامًا للقيم الأساسية التي تقوم عليها زمزم.كوم، والمتمثلة في النزاهة والموثوقية والشفافية، وأضاف: “نؤكد في هذه المناسبة التزامنا برؤية المملكة 2030 من خلال تطوير العمليات وتسهيل التحوّل الرقمي لجميع خدمات الجمعية. ونأمل من خلال هذه الشراكة في استخدام التقنية لخدمة المجتمعات التي نعمل فيها وردّ الجميل لها”.

من جانبه، قال هشام عبدالرحمن شلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البرّ، إن الجمعية لا تدّخر وُسعًا لتنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية التطوّعية لصالح جميع شرائح المجتمع، فضلًا عن تطوير مجموعة واسعة من خدماتها وخلق تأثير نبيل ودائم لدى المنتفعين من خدماتها. وأضاف: “من شأن توقيعنا على مذكرة التفاهم هذه مع زمزم.كوم مساعدتنا على ترقية بنيتنا التحتية التقنية وتبسيط الخدمات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة”.

ويُعتبر زمزم.كوم منصة إلكترونية أُطلقت حديثًا تتيح إجراء حجوزات العمرة للراغبين بأداء هذه الشعيرة، واستكمال حجز باقات السفر الأخرى ذات العلاقة، بما يشمل الفنادق والتنقلات والرحلات الجوية والخدمات الأرضية وغيرها. ويمكن زيارة المنصة للمزيد من المعلومات عبر العنوان www.zamzam.com.

يُذكر من جهة أخرى، أن جمعية البر بمكة المكرمة هي أول جمعية خيرية في المملكة العربية السعودية، وكانت تأسست في العام 1951م/1371هـ تحت مسمى “هيئة صندوق البر”، وذلك بمبادرة من مجموعة من المؤسسين رحمهم الله. وتخدم الجمعية الفقراء المقيمين في حدود الحرم، كما تقدّم خدماتها إلى زوار بيت الله الحرام.