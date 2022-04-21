فندق أوكسيدنتال الجداف في دبي يستقبل ضيوفه بأطيب المأكولات الفاخرة

دبي : البلاد

أوكسيدنتال الجداف هو فندق جديد يقع في وسط دبي بالقرب من الخور ويتيح للضيوف سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومختلف مناطق المدينة. وبفضل الغرف الحديثة والمرافق الشاملة التي يضمّها، تُعتبر هذه الوجهة الجديدة خيارًا ممتازًا للمسافرين بداعي العمل والترفيه على حدٍ سواء.

يضم الفندق 365 غرفة وجناح تأتي جميعها مجهّزة بكافة وسائل الراحة كما وتمتدّ على مساحات واسعة وسط تصاميم حديثة، وهذا ما يضمن للضيوف إقامةً لا تُنسى.

يقدم الفندق مجموعة متنوعة من المأكولات الفاخرة بما في ذلك مأكولات المطبخين المتوسطي والشرقي، وهو يضم 3 منافذ لتناول الطعام، كارمن تاباس: يقدم أشهى المأكولات الإسبانية، وبيت بيروتي: مطعم لبناني يقدم أطباقًا أصيلة من منطقة الشام، و السوق: يقدم الطعام طوال اليوم ووجبات خفيفة ترضي جميع الأذواق. أمّا صالة وركن مشروبات ستيج بول، فهي وجهة مثالية للتلذّذ بمأكولات الشوارع المحلية والمشروبات المنعشة وأصناف الشيشة أثناء الاستمتاع بغروب الشمس والإطلالات على أفق دبي. يمكن للضيوف الاستمتاع أيضًا بالمسبح الدافئ.

ويقدم الفندق عرضاً ترويجياً لضيوف الفندق من سكان دول الخليج العربي، على شكل خصم 100 ريال لليلة الواحدة لكل غرفة، وهو عرض سار لشخصين، ويشمل وجبة الفطور، وصالح حتى 31 أغسطس 2022، وهو رهن بالتوافر. ولا يشمل ذلك الفترتين ما بين 1 إلى 8 مايو، و9 حتى 12 يوليو. ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع فريق الحجز [email protected]