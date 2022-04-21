نائب أمير حائل يتوج الفائزين بالدوري الرمضاني

حائل- خالد الحامد
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بملعب نادي الجبلين بحائل، مساء أمس المباراة النهائية لختام بطولة دوري آبار الرمضاني 2022 م لكرة القدم، التي جمعت فريقي سهلة والرمادي.
وكان في استقبال سموه مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة عواد الرضيمان وعدد من المسؤولين في المنطقة، حيث انتهت المباراة بفوز فريق سهلة على فريق الرمادي بنتيجة 4/ 0.
وعقب المباراة كرم سموه، نادي الجبلين مستضيف البطولة. كما سلم سموه جوائز أفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس، والهداف، واللاعب الواعد، وميداليات طاقم تحكيم المباراة، وجوائز المركز الثالث لفريق التايقرز والمركز الثاني لفريق الرمادي.
وتوّج سمو نائب أمير منطقة حائل، فريق سهلة بالكأس وميداليات المركز الأول وقدم سموه مبلغ 25 ألف ريال تشجيعاً من سموه للاعبي الفريق الفائز بالبطولة، بينما كرم سموه جميع اللجان العاملة في البطولة والتقطت الصور التذكارية.