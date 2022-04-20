أفضل تقنيات الروبوتات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السعودية

بكين : البلاد

أعلنت بكين أرويون ستار عن تقديم تقنيات الروبوتات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقديم أفضل فئاتها إلى السعودية وذلك بعد دعم النسخة الاستثنائية من الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بمجموعة من الابتكارات التقنية المتطورة والخدمات الذكية، والتي على ضوءها تم توقيع إتفاقية شراكة استراتيجية مع “كوارا القابضة“

ومن بين ذلك، كان خمسة من أسرة الروبوتات الذكية وهم: باوكسياومي، وكوفي ماستر، ولوكي، واثنين آخرين، حاضرين للخضوع لجولتين من الاختبارات الصارمة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حيث أثبتت الابتكارات بتقديم خدمات لاتلامسية على غرار استقبال الضيوف، والترجمة، والتوصيل، وتحضير القهوة والشاي، علاوة على خدمات البيع بالتجزئة المتنقلة في موقع انعقاد الألعاب الأولمبية، مستقطبة إشادة واسعة.

وسيتم العمل على دمج الروبوتات الذكية في بيئة الأعمال الحالية وستنضم الروبوتات والتطبيقات الذكية الأخرى إلى خدمات التجارة الإلكترونية ذات الصلة بالتوصيل وتزويد الطعام، علاوة على تطوير أعمال التجزئة الجديدة. وسيتعاون الجانبان لتقييم المتطلبات الفنية للأسواق السعودية، فيما يخص المسائل القانونية والتراخيص واحتياجات العملاء. كما سيتم تقديم الدعم اللازم للتعديلات الضرورية لتخصيص المنتجات والأنظمة وفقاً لبيئة العمل المحلية في المملكة.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي “كوارا القابضة”: “تعتبر التقنيات المتطورة عنصراً هاماً من منظومة عملنا الاستراتيجية في القطاعين العقاري والمالي. ونحرص على معالجة التحديات على أرض الواقع عبر الروبوتات المتحركة التي تساعد العملاء في تحسين عملية الإنتاج، وتقليل التكاليف التشغيلية، والارتقاء بتجارب العملاء. وبذلك نرحب بالروبوتات الصينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، ونحن على ثقة بأنها ستضع بصمة إيجابية على أعمالنا وحياتنا عموماً”.

من جانبه قال جيو جيانتشينغ، مدير عام “كوارا القابضة الصين”: “نفخر بتوقيع اتفاقية الشراكة هذه. تقع على عاتقنا مسؤولية دعم الشركات والمستثمرين في البلاد الباحثين عن توسيع أعمالهم عبر بأسيس الشركات واغتنام فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ونتطلع قدماً لمساعدة المزيد من الشركات الصينية في دخول السوق السعودي، ودعم الشركات السعودية أيضاً الساعية لتأسيس أعمالها في الصين“.

وأضاف ستيفن يو، نائب الرئيس في “أوريون ستار”: “تعتبر ’كوارا القابضة‘ شريكاً هاماً ’أوريون ستار‘ في المملكة العربية السعودية. ويتمتع فريق عملها بخبرات ودراية عميقة. لذلك ندرك أهمية هذا التعاون في المملكة العربية السعودية، حيث نوجه تركيزاً كبيراً نحو أسواقها. ولاشك أنه هنالك آفاق واسعة للغاية للروبوتات في المملكة، لذلك نحرص على تقديم منتجاتنا إلى أسواقها ليستفيد منها المستخدمون في المملكة خلال الظروف العصيبة، ولتساهم أيضاً في تسريع وتيرة جهود تطوير الاقتصاد السعودي”.