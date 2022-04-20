توقعات قياسية لنمو الاقتصاد السعودي

جدة – البلاد

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الحالي 2022 إلى 7.6 %، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي التى كانت في حدود 4.8 % ، فيما خفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6 % في 2022، مقارنة بنسبة 4.3 % في توقعاته السابقة.

كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 7 % مقارنة بـ4.9 % في توقعاته خلال يناير التي كانت في حدود 4.9 ٪، مع زيادة الإنتاج النفطي، والتعافي للقطاعات غير النفطية مع نجاحات حملات التطعیم ، مضيفا أن قطاع النفط سيشهد انتعاشاً قوياً مما سينعكس إيجاباً على الصادرات.

وتتوافق توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إلى حد كبير ، مع توقعات وزارة المالية بنسبة نمو 7.4 % للعام الحالي ، و3.5 % في 2023.

عالميا قال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي العام الجاري وارتفاع مستويات التضخم ، لافتا إلى أن أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.

وتوقع الصندوق الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 % العام الحالي من 6.1 % في 2021، وانكماش اقتصاد روسيا 8.5 % هذا العام ، و2.3 % في 2023 ، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي من 4 % إلى 3.7 %.