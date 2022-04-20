الرياضة النور والترجي يسعيان لصدارة نخبة يد الشباب

الدمام-حمودالزهراني

تتواصل مساء اليوم الأربعاء منافسات بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب في نسختها الرابعة، بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية، ستحتضنهما صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. وفي أولى المواجهات يلتقي الخليج مع نظيره مضر عند تمام الساعة 9:30 مساءً. الفريقان يدخلان اللقاء برغبة التعويض بعد خسارتهما في الجولة الأولى من البطولة، فيما يلعب النور مع الترجي عند تمام الساعة 11:00 مساءً، حيث يسعيان إلى تحقيق الانتصار الثاني لهما وتصدر سلّم الترتيب العام للبطولة. وعلى مستوى هدافي البطولة، يتصدر لاعب مضر مرتجى الخضراوي القائمة برصيد 10 أهداف، يليه لاعب الخليج عبدالله اليوسف ولاعب النور أحمد العبدالله بـ 8 أهداف لكل منهما، ثم يأتي لاعب الترجي جاسم الخلف كرابع الهدافين بـ 7 أهداف.