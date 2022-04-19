الوحدات الأردني يتغلب على السد القطري بثلاثية

متابعة- محمود العوضي
ثأر فريق الوحدات الأردني من السد القطري بعدما فاز عليه 3-1 اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل محمد الدميري (48) وخالد عصام (59) وأحمد سمير (75) أهداف الوحدات، في حين أحرز رودريغو تاباتا (54) هدف السد.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الفيصلي السعودي مع ناساف الأوزبكي على نفس الملعب.
ويتصدر الفيصلي تريب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من السد وناساف والوحدات.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي ناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل السد مع ناساف 1-1 وتعادل الوحدات مع الفيصلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز ناساف على الوحدات 2-0 والفيصلي على السد 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الفيصلي على ناساف 1-0 والسد على الوحدات 5-2.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.