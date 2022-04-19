التعاون يكتفي بالتعادل مع سيباهان الإيراني

متابعة- علي معيض@ali_maied1418
حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق التعاون أمام نظيره سباهان الإيراني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل فريق التعاون الهدف الأول في الدقيقة (47) عن طريق لاعبه سميحان النابت، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس سباهان في التصدي لها.
وأدرك فريق سباهان الإيراني هدف التعادل في الدقيقة (65) عن طريق لاعبه شهريار موغانلو، بعد تصويبة من انفراد تام من يسار منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء الاثنين أيضاً فوز الدحيل القطري على باختاكور الأوزبكي 3-0 على نفس الملعب.
لينفرد الدحيل بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للتعاون، و4 لسيباهان و3 لباختاكور.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.