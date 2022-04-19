إصابة ميسي وغيابه عن مباراة تتويج باريس بالدوري

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمسية الثلاثاء 19 أبريل عن إصابة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) دون الكشف عن مدة غيابه.

إصابة ميسي عبارة عن التهاب في وتر عرقوب القدم اليسرى، ويخضع أفضل لاعب في العالم 6 مرات حاليًا إلى جلسات العلاج الطبيعي في النادي.

وتأكد غياب ميسي عن مباراة فريقه أمام أنجيه غدًا الأربعاء في الدوري الفرنسي، في حين أن النادي سيصدر بيانًا جديدًا بعد 48 ساعة حول حالته.

وسيتوج باريس سان جيرمان بمسابقة الدوري الفرنسي حال فوزه خارج أرضه أمام أنجيه، ما يعني أن ميسي لن يخوض مباراة حسم “الليغ 1”.

آخر مباراة غاب عنها ميسي عن صفوف الباريسي كانت في شهر مارس الماضي، وخسر باريس سان جيرمان حينها خارج أرضه 0-3 أمام موناكو.

سجل ميسي 8 أهداف مع سان جيرمان في كل البطولات هذا الموسم، بينما قدّم 13 تمريرة حاسمة خلال 29 مباراة.