هيئة التراث تطلق مبادرة “بيت الحرفيين بالمملكة”

البلاد : متابعات

أطلقت هيئة التراث اليوم مبادرة بيت الحرفيين بافتتاح ثلاثة بيوت للحرفين في المدرسة الأميرية بالأحساء، وسوق المسوكف في عنيزة، وفي سوق الحرفين في بريدة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى المحافظة على الثروة الثقافية وإدارتها بفعالية عبر توسيع دائرة إنشاء بيوت الحرفيين بالمملكة، وإبراز جمال الحرف اليدوية السعودية العريقة والأصيلة، مع العمل على تطوير قدرات الحرفيين والحرفيات السعوديين، ونشر العديد من التصاميم المبتكرة للحرف السعودية .

وتتضمن المرحلة الحالية للعام الجاري 2022 م تشغيل أربعة مواقع إضافية منها بيت الحرفين بمحطة قطار تبوك، والذي يحتضن حرف حياكة نسيج السدو، وحرف المشغولات الخشبية، وحرف المشغولات المطرزة، وخياطة وتطريز الأزياء التراثية، وبيت الحرفين بحديقة الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، الذي يضم حرف المشغولات المطرزة، وخياطة الأزياء التراثية، وحرف المشغولات النخيلية.

كما تشمل مبادرة “بيوت الحرفيين” تشغيل بيت للحرفين بقصر أبو ملحة بمنطقة عسير، والمتخصص بالحرف التي تشتهر بها المنطقة، مثل: حرف تزيين المسطحات الجدارية بفن القط العسيري، والمشغولات المطرزة، وخياطة الأزياء العسيرية التقليدية، والمشغولات الخشبية العسيرية مثل القعايد، وكذلك بيت الحرفيين بسوق الحرفين بالأحساء والذي يستهدف حرف المشغولات الفخارية، والمشغولات الخشبية، والمشغولات النخيلية .

وتحتضن بيوت الحرفيين دورات أساسية في الحرف اليدوية، وورش عمل مساندة، إضافةً إلى ورش إنتاجية لتهيئة البيوت لتكون مقراً لإقامة الأنشطة المجتمعية والمهرجانات والمشاركة في الفعاليات الموسمية، إلى جانب تدشين هوية بيوت الحرفيين التي تعد علامة تتميز بها القطع والمنتجات الحرفية المصممة والمنتجة في تلك البيوت؛ لرفع قيمة المنتج الحرفي وتوعية المستهلكين بأهمية العمل في الحرف اليدوية، إضافةً إلى تمكين الحرفيين السعوديين من خلال استخدام الهوية ووضعها على المنتجات والقطع الحرفية .

ويأتي الإعلان عن مبادرة “بيت الحرفيين” بالتزامن مع يوم التراث العالمي الذي يوافق يوم 18 أبريل 2022، وتسعى من خلالها هيئة التراث إلى تأسيس مفهوم مبتكر في الحفاظ على الحرف اليدوية والاهتمام بها، وتطويرها كمصدر دخل وعنصر جذب للعاملين بها من خلال ورش العمل، والمنافذ التسويقية، والذي سيُسهم في بث الحيوية في مجال الحرف ورفع مستوى جاذبيتها للمجتمع .