الرياضة

بالعبيد أفضل واعد في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1443 هـ      18 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب التعاون سعد بالعبيد كأبرز النجوم الواعدين في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022.

وتألق بالعبيد البالغ من العمر 22 عاما لاعب منتخبنا الأولمبي، مع التعاون في البطولة الآسيوية، مقدما مستوى مميزا في خانة الظهير الأيسر حيث حقق 6 التحامات ناجحة و3 محاولات افتكاك، فيما بلغت دقة تمريراته 78.8 %.

من جهة أخرى، ظهر 3 لاعبين سعوديين في قائمة الأفضلية خلال الجولة الماضية، وهم محمد كنو الذي حل ثانيا خلف البرازيلي إدميلسون لاعب الدحيل القطري، بالإضافة إلى يزيد البكر لاعب التعاون ومحمد البريك لاعب الهلال وجاءا في المركزين الرابع والخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *