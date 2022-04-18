الرياضة بالعبيد أفضل واعد في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا

جدة – هلال سلمان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب التعاون سعد بالعبيد كأبرز النجوم الواعدين في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022. وتألق بالعبيد البالغ من العمر 22 عاما لاعب منتخبنا الأولمبي، مع التعاون في البطولة الآسيوية، مقدما مستوى مميزا في خانة الظهير الأيسر حيث حقق 6 التحامات ناجحة و3 محاولات افتكاك، فيما بلغت دقة تمريراته 78.8 %. من جهة أخرى، ظهر 3 لاعبين سعوديين في قائمة الأفضلية خلال الجولة الماضية، وهم محمد كنو الذي حل ثانيا خلف البرازيلي إدميلسون لاعب الدحيل القطري، بالإضافة إلى يزيد البكر لاعب التعاون ومحمد البريك لاعب الهلال وجاءا في المركزين الرابع والخامس.