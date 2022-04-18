الدحيل القطري يضرب باختاكور الأوزبكي بثلاثية

متابعة- علي معيض@ali_maied1418
جدد فريق الدحيل القطري الفوز مجددا على فريق باختاكور الأوزبكي 3-0 اليوم الاثنين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل بسام الراوي (32) ومايكل أولونغا (45+2) والمعز علي (47) أهداف الفوز لصالح الدحيل.
وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد ميرجاخون ميرحمدوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الاثنين أيضاً سيباهان الإيراني مع التعاون السعودي على نفس الملعب.
وانفرد الدحيل مؤقتاً بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من ثلاث مباريات للتعاون، و3 لكل باختاكور وسيباهان.
جاءت بداية اللقاء هادئة بين الفريقين، حيث تركز اللعب وسط الميدان مع وجود بعض المحاولات من الأطراف، ولكن دون أن تهديد حقيقي على مرمى كلا الطرفين.
وسنحت أولى الفرص الخطيرة في اللقاء لفريق باختاكور عندما توغل سردور رشيدوف من الجهة اليسرى وسدد بقدمه اليسرى من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن لمرمى الحارس صلاح زكريا (20).
في المقابل، نجح الدحيل في افتتاح التسجيل من أولى فرصه الخطرة، عندما أرسل إدميلسون جونيور كرة عرضية عالية من ركلة ركنية من الجهة اليمنى ارتقى لها المدافع بسام الراوي وحوّلها برأسه من منتصف الصندوق باتجاه أسفل الزاوية اليسرى بعيداً عن متناول الحارس ايلدوربيك سويونوف داخل الشباك (32).
وأهدر الفريق الأوزبكي فرصة تعديل النتيجة، بعدما تقدم عزيزبيك تورغونباييف من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية سددها القادم من الخلف أوليفر ساركيتش برأس قدمه اليسرى مرّت قريبة بجانب القائم الأيسر (43).
وتمكن مايكل أولونغا من تسجيل الهدف الثاني للدحيل بعد أن خطف الكرة من دفاع باختاكور وسط الميدان قبل أن ينطلق بسرعة باتجاه المرمى ويسدد كرة أرضية بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى الحارس سويونوف (45+2).
ودخل الفريق القطري الشوط الثاني بقوة، ونجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عندما اخترق إدميلسون الدفاع الأوزبكي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية وصلت إلى المُعز علي الذي سددها بدوره بكل هدوء بقدمه اليمنى من وسط منطقة الجزاء من فوق الحارس سويونوف داخل الشباك (47).
وبعد دقيقتين فقط كاد إدميلسون أن يحرز الهدف الرابع للفريق القطري عندما سدد كرة قوية بباطن قدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرّت قريبة بجانب القائم الأيسر لمرمى باختاكور.
وأضاع فاروق سايفيف فرصة تقليص الفارق لباختاكور عندما استلم كرة بينية عالية مُتقنة أرسلها زميله خوجيكبار عليجونوف داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها سايفيف سهلة بين يدي الحارس زكريا (56).
وسدد لاعب الدحيل محمد موسى كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء باتجاه أسفل الزاوية اليمنى لكن الحارس كان لها بالمرصاد (76).
وأهدر البديل ميرياكون ميراحميدوف فرصة هزّ شباك الدحيل عندما تلقى عرضية من الجهة اليمنى من هوجياكبار عليجونوف سددها ميراكميدوف بقدمه اليمنى من اللمسة الأولى ارتدت من أسفل العارضة قبل ترتد من الحارس وتخرج إلى ركنية (79).
ولم تشهد الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء محاولات خطيرة على كلا المرميين، لتنتهي مجريات المباراة بفوز الدحيل بثلاثية نظيفة.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز التعاون على الدحيل 2-1 وسيباهان على باختاكور 3-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الدحيل على سيباهان 1-0 وباختاكور على التعاون، وشهدت الجولة الثالثة فوز التعاون على سيباهان 3-0 والدحيل على باختاكور 3-2.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.