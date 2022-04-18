أكثر من مليار و 856 مليون ريال حصيلة تبرعات منصة ” إحسان “

الرياض : البلاد

بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” في يومها الحادي عشر لأكثر من 1,856,772,601 ريال بإجمالي عدد عمليات تجاوز 24,346,215 عملية تبرع، استفاد منها 4,629,828 مستفيداً.

وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، حيث تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.