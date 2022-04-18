الرياضة أخضر الكاراتيه يشارك في الدوري العالمي بالبرتغال

الرياض – هاني البشر

غادرت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم الاثنين إلى البرتغال؛ للمشاركة في الدوري العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه خلال المدة من ٢٢ إلى ٢٤ أبريل، ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري. وتأتي مشاركة المنتخب الأول عقب فراغه من المعسكر الاستعدادي الداخلي الذي أقيم في الرياض من ٨ حتى ١٩ أبريل بمشاركة ١٦ لاعبًا للتحضير للدوري العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه المقام في البرتغال والتحضير لدورة الألعاب الخليجية المقبلة في الكويت. وضمت القائمة ٤ لاعبين من المصنفين ضمن الـ٦٤ على مستوى العالم في منافسات القتال، للمشاركة في منافسات الدوري العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وهم” طارق حامدي، وفهد الخثعمي، وفرج الناشري، سلطان الزهراني” والمدرب الكابتن منير أفقير. ويسعى منتخب الكاراتيه لتقديم مشاركة مشرفة من خلال هذه البطولة التي تعد أحد أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك وفقًا للاستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها، في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبدعم وتوجيه من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي.