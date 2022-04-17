55 ألف أسرة تسكن منازلها في الربع الأول

الرياض – البلاد

أعلن برنامج “سكني” استفادة 46,904 أسرة من خياراته وخدماته السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، فيما ارتفعت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج لتتجاوز 55 ألف أسرة خلال الربع الماضي، وذلك في إطار جهود البرنامج لرفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح البرنامج أن اختيارات الأسر السعودية تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة واستفاد منه أكثر من 18 ألف أسرة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها “سكني” للمستفيدين، فيما فضلت بقية الأسر خيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، والقرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من الخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.