ماذا يحتاج بايرن ميونيخ للتتويج بلقب الدوري الألماني؟

اقترب بايرن ميونيخ من الاحتفاظ بلقبه بطلًا للدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بفوزه الأحد 17 أبريل خارج ملعبه، أمام مضيفه أرمينيا بيليفيلد 3-0.

أقيمت المباراة بين النادي البافاري وأرمينيا بيليفيلد في معقل الأخير “شوكو أرينا” أمام 26 ألف مشجّع في المدرجات، بصافرة الحكم ماتياس جويلينبيك.

سجّل أهداف بايرن ميونيخ كل من جيكوب لارسن مدافع أرمينيا بالخطأ (10) وأضاف سيرجي جنابري الثاني (45) واختتم جمال موسيالا الثلاثية (85).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 72 نقطة في صدارة المسابقة قبل 4 جولات من النهاية، متقدمًا على الملاحق بوروسيا دورتموند الذي يمتلك 63 نقطة.

ويحتاج بايرن ميونيخ إلى تحقيق فوزٍ واحد فقط من الجولات الـ4 المتبقية من أجل ضمان حصد لقب الدوري الألماني بغض الطرف عن مباريات دورتموند.

ويتصدر البافاري قائمة أكثر الفرق حصدًا للدوري الألماني بواقع 31 مرة، يليه نورنبرغ (9) وبوروسيا دورتموند (8) ثم رابعًا نادي شالكة (7).

وفاز بايرن ميونيخ بمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ9 الماضية تواليًا، بداية من موسم 2012-2013 إلى 2020-2021.