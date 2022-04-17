بدء التسجيل للدفعة الثالثة للأكاديمية السعودية اللوجستية

الرياض : البلاد

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثالثة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في أربعة تخصصات تدريبية هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، وأخيرًا التسويق وخدمة العملاء.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبع قطاعات تستهدفها هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن.

وأوضحت أن تأخذ في عين الاعتبار التنوع التدريبي لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها لأربع مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة ثالثة لهذا المسار تتضمن أربعة تخصصات يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، فيما ستعلن الأكاديمية عن تفاصيل المسارات الثلاثة المتبقية لاحقاً، وهي مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

وتدعو الأكاديمية السعودية اللوجستية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثالثة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني: (SLA.EDU.SA)، للاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية، حيث يتاح التسجيل بدءًا من اليوم، وحتى الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م، بينما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 13 ذو القعدة 1443هـ الموافق 12 يونيو 2022م.