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توزيع 5000 مظلة على قاصدي بيت الله الحرام

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1443 هـ      16 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس، قرابة ( 5000 ) مظلة لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين.

ويأتي ذلك ضمن حملة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف “مظلتك بين يديك” أحد برامج الحملة بعنوان “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” .

وكانت عمليات التوزيع تتم على المعتمرين في صحن المطاف وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وجاءت مبادرة “مظلتك بين يديك” لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي بأن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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