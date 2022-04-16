الهلال يعبر الاستقلال ويقترب من ضمان التأهل

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز صعب على نظيره فريق استقلال دوشنبه، مساء الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري دوري أبطال آسيا.
سجل الهدف الوحيد لفريق الهلال اللاعب سلمان الفرج في الدقيقة 52، بعد تمريرة من زميله ياسر الشهراني.
بتلك النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، واقترب من ضمان التأهل لدور الـ 16 من البطولة، بينما ظل استقلال دوشنبه بدون نقاط في المركز الأخير. وفي نفس المجموعة تعادل فريقا الريان القطري والشارقة الإماراتي بهدف لكل فريق.