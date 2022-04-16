الفيصلي يتخطى ناساف الأوزبكي.. ويحلق في صدارة” الخامسة”

متابعة- محمود العوضي
واصل فريق الفيصلي نتائجه الرائعة، وتصدر مجموعته بحدارة، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق ناساف الأوزبكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.
سجل الفيصلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (29) عن طريق محترفه جوليو تفاريس، بعد تمريرة من محمد العمري سددها الأول على يمين مرمى الفريق الأوزبكي.
بهذه النتيجة حلق الفيصلي في صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من السد وناساف، ونقطة للوحدات. وكان فريق السد القطري قد دك شباك الوحدات الأردني بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدمام ضمن نفس المجموعة.