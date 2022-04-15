مكة المكرمة سبل الراحة متوفرة للمعتمرين

مكة المكرمة – البلاد

وفرت المملكة كافة سبل الراحة للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين؛ إذ خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 61 باباً لدخول وخروج المصلين بالحرم المكي، بينما يشارك في عملية تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب محددة 330 موظفاً لضمان انسيابية الحركة والمرونة،

كما تم تهيئة 35 مصلى للرجال و30 مصلى للنساء في التوسعة السعودية الثانية، إضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام، وذلك لتحقيق انسيابية حركة الحشود بكل سلاسة وتنظيم. في وقت تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية على استيعاب أكبر عدد من المصلين لأداء الصلاة في المسجد النبوي وساحاته، وتهيئة السبل والخدمات لتمكينهم من أداء الصلوات بيسر وأمان.