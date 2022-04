شاهد: محتجون يقتحمون نادي مانشستر يونايتد.. والسبب؟

اقتحم عشرات المحتجين ملعب تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمسية الجمعة 15 أبريل للتظاهر ضد عائلة غليزر الأمريكية المالكة للنادي.

واندفع المحتجون إلى ملعب التدريبات “كارينتغون” ظهر الجمعة رافعين لافتات كُتب عليها “اطردوا غليزر” ما اضطر النادي إلى استدعاء الشرطة المحلية.

يأتي هذا الاقتحام بعد عام واحد من خطوة مماثلة قام بها مشجعو مانشستر يونايتد في 2012 احتجاجًا على انضمام النادي لمسابقة دوري السوبر الأوروبي.

بحسب شبكة “Sky Sports” فإن أنصار النادي الإنجليزي سينظمون اقتحام جديد لملعب “أولد ترافورد” قبل مباراة نورويتش سيتي المزمع عقدها السبت.

وسيظل المشجعون في أرضية “أولد ترافورد” لمدة 17 دقيقة, وتمثل كل دقيقة من الاحتجاج، عام من الأعوام الـ17 التي مر بها النادي تحت سيطرة غليزر.

يحتل مانشستر يونايتد الترتيب الـ7 على لائحة الدوري الإنجليزي، وقد خرج من كل البطولات التي نافس عليها هذا الموسم، فيما يبدو أنه موسم صفري.

