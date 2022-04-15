الرياضة جامعة الحدود الشمالية تتوج بدوري الجامعات لكرة القدم

عرعر – البلاد

توج منتخب جامعة الحدود الشمالية بطلًا لدوري الجامعات لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب جامعة القصيم 1/2 في المباراة النهائية لدوري الجامعات السعودية لكرة القدم (أ) التي جرت على ملاعب المدينة الرياضية في عرعر. وتوج وكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس مدني ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني فريق جامعة الحدود الشمالية بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية 80 ألف ريال، فيما حصلت جامعة القصيم على كأس المركز الثاني والميداليات الفضيه وجائزة مالية 60 ألف ريال. وعبر رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني عن سعادته بهذا الختام الذي توج مجهود موسم كامل لفرق الدوري، مثنياً على المستوى الكبير والروح الرياضية التي ظهر بها الفريقان خلال المباراة ، مباركاً لجامعة الحدود الشمالية تحقيقهم لكأس البطولة، ولجامعة القصيم تحقيقهم لكأس المركز الثاني.