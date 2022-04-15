الرياضة

السد القطري يمطر شباك الوحدات الأردني بخماسية

صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1443 هـ      15 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
أمطر فريق السد القطري شباك الوحدات الأردني بخماسية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

 

سجل خماسية الفريق القطري كل من، أكرم عفيف في الدقيقة 23 من علامة الجزاء، وكازورلا في الدقيقة 58، وأندريه أيو في الدقيقة 62، وتاباتا في الدقيقة 72، ومحمد عبد الوهاب في الدقيقة 90.

 

وبتلك النتيجة، يحتل السد القطري المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، بينما يحل الوحدات الأردني بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة. وفي نفس المجموعة يلتقي بعد قليل الفيصلي السعودي مع ناساف الأوزبكي.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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