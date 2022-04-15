الرياضة أخضر المبارزة يشارك بـ 5 لاعبين في كأس العالم بباريس

الرياض- هاني البشر يخوض المنتخب السعودي للمبارزة، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف (فردي)، التي ستنطلق اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 293 لاعبا من 38 منتخبا. وتضم قائمة المنتخب السعودي 5 لاعبين، هم” فيصل عابد وأحمد آل حسين وجواد الداوود وحسين الطويل وزكريا الداوود”. يشرف على تدريب المنتخب السعودي محمد فؤاد، فيما يتواجد مع البعثة الإداري فريد الدحيم. ويطمح المنتخب السعودي إلى الرفع من تصنيفه الدولي بعد المشاركة في البطولة، إضافة إلى زيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين.