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وزارة العدل تعلن افتتاح مركز ناجز في جدة والدمام

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1443 هـ      14 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس، بدء مركزي ناجز في جدة والدمام استقبال المستفيدين لينضما إلى فرع الرياض في تقديم 120 خدمة عدلية، من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية.

وأوضحت الوزارة أن مركز ناجز للخدمات العدلية في الرياض قدم خدماته لأكثر من 70 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2021، في جميع القطاعات المختلفة سواء القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى الاستشارات القانونية (بإشراف الهيئة السعودية للمحامين)، وخدمات للشركاء وقطاع الأعمال.

ويقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة وبجودة وموثوقية، وقد بلغت نسبة رضا المستفيدين 96%.

يذكر أن مركز ناجز أطلق “واتساب ناجز” الذي يمكِّن المستفيدين من طلب الخدمة أينما كانوا دون الحاجة الى زيارة المركز، وذلك من منطلق توفير الوقت والجهد عليهم، وتعزيز مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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