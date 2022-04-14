الرياضة

فيديو: مانشستر سيتي إلى نصف نهائي الأبطال

محمد ابو الوفاaccess_time13 / رمضان / 1443 هـ      14 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أكمل مانشستر سيتي الإنجليزي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 وصعد على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

وفي ملعب “واندا ميترو بوليتانو” انتهت المباراة بين الفريقين سهرة الأربعاء 13 أبريل بالتعادل 0-0 ليصعد مانشستر سيتي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0.

 

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يصطدم ليفربول بفياريال الإسباني في نصف النهائي الثاني.

 


جاءت المباراة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد حماسية من الدرجة الأولى، وشهدت إهدار فرصًا عديدة من الجانبين، لكنها لم تخل من المناوشات أيضًا.

 

إذ طرد حكم اللقاء، الألماني دانيل سابيرت، مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي، في الدقيقة الأخيرة بسبب تدخل طائش.

 

فيما تعارك لاعبي الفريقين بعد تدخل خشن من المونتينيغري ستيفان سافيتش ضد لاعب سيتي فيل فودين، كلّفه بطاقة صفراء.

 

إجمالًا أشهر الحكم 6 بطاقات صفراء في ظرف دقيقة واحدة للاعبي الفريقين بسبب العراك الذي نشب بينهما، وامتد لاحقًا إلى غرف خلع الملابس.

 

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