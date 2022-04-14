فيديو: مانشستر سيتي إلى نصف نهائي الأبطال

أكمل مانشستر سيتي الإنجليزي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 وصعد على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي ملعب “واندا ميترو بوليتانو” انتهت المباراة بين الفريقين سهرة الأربعاء 13 أبريل بالتعادل 0-0 ليصعد مانشستر سيتي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0.

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يصطدم ليفربول بفياريال الإسباني في نصف النهائي الثاني.

غريزمان يهدد بشكل مباشر مرمى سيتي بتسديدة يسراوية مرت بجانب القائم 😯#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/1gwUWbNzGP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022



جاءت المباراة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد حماسية من الدرجة الأولى، وشهدت إهدار فرصًا عديدة من الجانبين، لكنها لم تخل من المناوشات أيضًا.

إذ طرد حكم اللقاء، الألماني دانيل سابيرت، مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي، في الدقيقة الأخيرة بسبب تدخل طائش.

دي بول يسدد بقوة في وقت يزدهر فيه الروخي بلانكوس هجومياً لكن تسديدة الأرجنتيني تعلو القائم. سيتي غائب هجومياً تماماً في هذا الشوط. 🤷‍♂️#دوري_أبطال_أوروبا #اتلتيكو_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/Fep4vJHfL6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022

فيما تعارك لاعبي الفريقين بعد تدخل خشن من المونتينيغري ستيفان سافيتش ضد لاعب سيتي فيل فودين، كلّفه بطاقة صفراء.

إجمالًا أشهر الحكم 6 بطاقات صفراء في ظرف دقيقة واحدة للاعبي الفريقين بسبب العراك الذي نشب بينهما، وامتد لاحقًا إلى غرف خلع الملابس.