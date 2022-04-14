الرياضة

شاهد: أهداف مباراة ليفربول وبنفيكا المثيرة 3-3

محمد ابو الوفاaccess_time13 / رمضان / 1443 هـ      14 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول يتعادل مع بنفيكا

حجز ليفربول مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلهم 3-3 سهرة الأربعاء 13 أبريل في ملعب “أنفيلد”.

 

واستفاد ليفربول من فوزه ذهابًا في ربع النهائي بملعب بنفيكا “دالوز” بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المربع الذهبي من المسابقة بمجموع المباراتين 6-4.

 

افتتح أهداف ليفربول الفرنسي براهيما كوناتي في الدقيقة 21 من ضربة رأس.

 


ثم أضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.

 


فيما سجل أهداف بنفيكا تواليًا كل من البرتغالي جونكالو راموس بالدقيقة (32) والأوكراني رامون يرميتشوك (73) والأوروغوياني داروين نونيز (82).

 


يصطدم ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفريق فياريال الإسباني، الذي أطاح ببايرن ميونيخ من ربع النهائي بمجموع المباراتين 2-1.

 

شاهد أهداف وملخص مباراة ليفربول وبنفيكا 3-3

 

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