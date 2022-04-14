شاهد: أهداف مباراة ليفربول وبنفيكا المثيرة 3-3

حجز ليفربول مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلهم 3-3 سهرة الأربعاء 13 أبريل في ملعب “أنفيلد”.

واستفاد ليفربول من فوزه ذهابًا في ربع النهائي بملعب بنفيكا “دالوز” بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المربع الذهبي من المسابقة بمجموع المباراتين 6-4.

افتتح أهداف ليفربول الفرنسي براهيما كوناتي في الدقيقة 21 من ضربة رأس.



ثم أضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.



فيما سجل أهداف بنفيكا تواليًا كل من البرتغالي جونكالو راموس بالدقيقة (32) والأوكراني رامون يرميتشوك (73) والأوروغوياني داروين نونيز (82).



يصطدم ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفريق فياريال الإسباني، الذي أطاح ببايرن ميونيخ من ربع النهائي بمجموع المباراتين 2-1.

شاهد أهداف وملخص مباراة ليفربول وبنفيكا 3-3