شاهد: أهداف مباراة ليفربول وبنفيكا المثيرة 3-3

حجز ليفربول مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلهم 3-3 سهرة الأربعاء 13 أبريل في ملعب “أنفيلد”.
واستفاد ليفربول من فوزه ذهابًا في ربع النهائي بملعب بنفيكا “دالوز” بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المربع الذهبي من المسابقة بمجموع المباراتين 6-4.
افتتح أهداف ليفربول الفرنسي براهيما كوناتي في الدقيقة 21 من ضربة رأس.
الفرنسي كوناتي يفتتح التسجيل لليفربول من رأسية محكمة ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/Ucfu0BhnSi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022
ثم أضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.
👏 البرازيلي فيرمينو يتألق ويهز شباك بنفيكا مرتين 🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/WQjrSxDQUv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022
فيما سجل أهداف بنفيكا تواليًا كل من البرتغالي جونكالو راموس بالدقيقة (32) والأوكراني رامون يرميتشوك (73) والأوروغوياني داروين نونيز (82).
نونيز يدرك التعادل لبنفيكا في الدقيقة 82 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/eDcpWj78M5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022
يصطدم ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفريق فياريال الإسباني، الذي أطاح ببايرن ميونيخ من ربع النهائي بمجموع المباراتين 2-1.
شاهد أهداف وملخص مباراة ليفربول وبنفيكا 3-3