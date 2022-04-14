جدة تستضيف نهائيات كأس بطولة الناشئين لكرة الماء

جدة- البلاد
تنطلق على مسبح وزارة الرياضة بجدة المباريات النهائية لكأس بطولة الناشئين لكرة الماء تحت 16 عاماً، والمقامة خلال الفترة من 14 – 16 أبريل الجاري، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسباحة.
وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية، هي الاتحاد والأهلي والصفا والقادسية، ويقودها 17 حكماً.
وتهدف البطولة إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة ودعم المحبين، والإسهام في توسع الرياضة المجتمعية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م