الرياضة

الدحيل القطري يقتنص فوزا صعبا من باختاكور

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1443 هـ      14 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
اقتنص فريق الدحيل القطري فوزًا صعبا من أمام  نظيره باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

جاءت ثلاثية فريق الدحيل عن طريق إيدميلسون جونيور في الدقائق 66، 71 و84. فيما سجل الهدف الأول لفريق باختاكور اللاعب أوليفر ساركيس في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الثاني عن طريق ساردور سايبرخوجاييف في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، رفع الدحيل رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار نتيجة مواجهة التعاون أمام سيباهان الإيراني، بينما تجمد رصيد باختاكور عند 3 نقاط.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *