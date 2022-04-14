الدحيل القطري يقتنص فوزا صعبا من باختاكور

جدة- البلاد
اقتنص فريق الدحيل القطري فوزًا صعبا من أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
جاءت ثلاثية فريق الدحيل عن طريق إيدميلسون جونيور في الدقائق 66، 71 و84. فيما سجل الهدف الأول لفريق باختاكور اللاعب أوليفر ساركيس في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الثاني عن طريق ساردور سايبرخوجاييف في الدقيقة 69.
وبتلك النتيجة، رفع الدحيل رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار نتيجة مواجهة التعاون أمام سيباهان الإيراني، بينما تجمد رصيد باختاكور عند 3 نقاط.