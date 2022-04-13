لا يزال مسلسل تجديد عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عامًا) مع نادي بايرن ميونيخ الألماني مستمرًا ولم يحسم اللاعب مستقبله بعد.

ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ صيف عام 2023 وسط سلسلة من الشد والجذب بين وكيل أعمال اللاعب، وإدارة النادي البافاري.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين في الفترة الأخيرة، كما ارتبط بباريس سان جيرمان الفرنسي.

شروط ليفاندوفسكي لتجديد عقده مع بايرن ميونيخ

بحسب يومية “بيلد” الألمانية فإن ليفاندوفسكي حدد مطلبين، الأول 30 مليون يورو راتب سنوي، والثاني أن تكون مدة العقد الجديد 3 مواسم.

راتب ليفاندوفسكي الحالي هو 23 مليون يورو كأكبر راتب في الفريق، كما أن بايرن يتبع سياسة التجديد لعام واحد فقط للاعبين فوق 31 عامًا.

انتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ صيف 2014 في صفقة مجانية قادمًا من بوروسيا دورتموند، وسجّل مع الفريق 341 هدفًا من 370 مباراة.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم من “FIFA” مرتين، وهداف الدوري الألماني 5 مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2020.