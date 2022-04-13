تشافي “يسخر” من تأهل ريال مدريد أمام تشيلسي

سخر مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز -ضمنيًا- من تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء 13 أبريل لمباراة برشلونة وإنتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والمزمع عقدها الخميس.

وحجز ريال مدريد تذكرة العبور لللمربع الذهبي بخسارته إيابًا 2-3 مستفيدًا من فوزه في الذهاب بملعب تشيلسي 3-1، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-4.

وبدا أن تشيلسي كان الطرف الأفضل والمسيطر على الكرة في المباراتين، لكن خبرات لاعبي ريال مدريد والفروق المهارية الفردية حسمت له الأمور.

وعند سؤال تشافي عن تأهل ريال مدريد رغم أنه لم يلعب جيدًا في المباراتين، قال مدرب برشلونة: “لا مجال للمقارنة معنا في برشلونة في هذا الصدد”.

يستكمل: “في برشلونة مطالبين باللعب الجيد والفوز معًا، هكذا نحن الكاتالونيين، لا أعرف كيف تسير الأمور في ريال مدريد، لكنني أحدثك عن برشلونة”.

يضيف تشافي: “في برشلونة لدينا التزام أن نكون ممتازين في كل شيء نقوم به، لا يوجد مجال للمقارنة مع الآخرين، لذلك نحن أصعب نادٍ في العالم”.

وبعد أن تعادل معه ذهابًا 1-1، يستضيف برشلونة نظيره فرانفكورت الخميس بملعب “كامب نو” لحسم هوية المتأهل منهما لنصف نهائي الدوري الأوروبي.