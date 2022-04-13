إعادة رفع حد الحوالات وفتح الحسابات إلكترونيا

الرياض – البلاد

أعلن البنك المركزي السعودي تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلّغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 06 / 09 / 1443هـ الموافق 07 / 04 / 2022م، بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك، كما تضمّن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد، وذلك حسب الإجراءات النظامية على أن يتم العمل بالتعليمات المحدّثة ابتداءً من أمس الثلاثاء.

وأكد “البنك المركزي” لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.

وكان البنك المركزي قد كشف قبل أيام، فتح نحو 4.84 مليون حساب عن بُعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال خلال العام 2021، مبينا أنها تشكل ما نسبته 55% من إجمالي الحسابات التي فُتِحت عن بُعد.

وقال البنك في تقرير له حول “أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021″، إن أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحدياً في اكتشاف والحد من حالات الاحتيال بشكل مبكر، مشيرا إلى عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودراسة سلوك العميل، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد.