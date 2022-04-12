“المقاولين” أفضل بيئة عمل

الرياض- البلاد

حققت الهيئة السعودية للمقاولين المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية للجهات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقاً لمنظمة غريت بليس تو وورك العالمية لعام 2022 مما يعكس توجه الهيئة للتطوير الدائم لتقديم بيئة عمل آمنة ذات جودة عالمية ضمن المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا الإنجاز المسجل باسم الهيئة تقديراُ لجهودها في تطوير بيئة العمل بشكل مستمر، حيث يتم تقييم واعتماد المنشآت من خلال برنامج تقدير وتمييز لبيئة العمل، وفق معايير دقيقة واستطلاعات تشمل تقييم شامل من قبل المنظمة لبيئة العمل من خلال استبيانات داخلية تقيس عدد من المحاور منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام.

كما يشكل هذا التقرير دلالة واضحة على اهتمام الهيئة بالكفاءات وبالمواهب الناشئة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تسعى الهيئة دوماً إلى بناء ثقافة تقوم على الشفافية والإبداع والتمكين، حيث تعمل إدارة رأس المال البشري على جذب وتدريب والاحتفاظ بالموظّفين المؤهّلين الذين يشكّلون جزءً من القوّة الدافعة في تحقيق الهيئة أهدافها الاستراتيجية.